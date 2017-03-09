廉價航空當道 波音797可望明年問世 2025首飛

波音以機器人自動化生產客機的畫面。（圖/波音）

消費者看緊荷包，廉價航空日益受歡迎，業者愈來愈關注所謂的「中間市場噴射客機」（middle-of-market jetliner）。而波音提出的797客機市場構想，目前雖仍是紙上談兵，但這星期出席國際航空運輸機貿易協會（ISTAT）舊金山年會的業者，紛紛表示十分感興趣。

據彭博（Bloomberg）新聞社與《西雅圖時報》（SeattleTimes）等媒體報導，在波音提出的設計構想中，797中程客機約可載運225到260名乘客，航程約5,200英里（8,400公里），最早可望明年推出。而最吸引業者的，就是波音將致力壓低製造成本，讓航空公司樂於掏腰包。

航空租賃（Air Lease）公司對波音與空中巴士（Airbus）的產品策略向來極具影響力，而該公司的共同創辦人烏德瓦-哈齊（Steven Udvar-Hazy）透露，797客機可能會在2025年首飛。他並指出，由於797可能會一路飛到2060年，因此引擎技術與突破性設計將至關重要。

多年來，波音一直想開發介於中短程、雙引擎窄體737噴射客機，以及廣體中型波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）之間的客機。

然而，在波音著手設計雙走道新型中短程客機之際，飛中程的廉價航空業者紛紛轉而選擇相對便宜的空中巴士集團（Airbus Group SE）的A321neo客機。

波音在與空巴的客機市場優勢爭奪戰中，時機與價格是最關鍵的兩項因素。在波音打造新機的同時，空巴已大肆行銷，說要升級最大的窄體客機A321，以及A330廣體客機。

美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）分析師艾普斯坦（Ron Epstein）周三說，新客機的整體研發費用可望介於100億到150億美元（約3,100到4,700億台幣）之間。不過，他指出，要是波音花太多時間精雕細琢設計與製造計畫，可能得承擔空巴趁機推出甚囂塵上的A322neo新機，以搶占市場的風險。

烏德瓦-哈齊認為，波音尚未想出兼顧價格、飛機性能與製造成本的良策，以使797成為暢銷客機。

(中時電子報)