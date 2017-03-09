雲林參訪日本農業縣 借鏡交流工農並重

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雲林縣政府9日表示，副縣長丁彥哲（前左）率團赴日參加東京食品展，並參訪農業縣茨城縣，借鏡交流工業與農業並重發展。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 106年3月9日

雲林縣政府今天表示，副縣長丁彥哲率團赴日參加東京食品展，並參訪農業縣茨城縣，借鏡交流工業與農業並重發展。

今年東京國際食品展，台灣有8縣市正副首長率團參加，雲林縣從民國98年以來，第七次率團參展，與日本貿易商互動頻繁，今年有11家廠商參與。

縣府指出，參展產品除了與熱門的美生菜、胡蘿蔔以外，還有非常受日本人喜愛的烏魚子、地瓜、咖啡及畜產和秋葵產品等。

雲林縣副縣長丁彥哲率縣府農業、建設、文化等主管及虎尾、古坑、水林等鄉鎮長參展，並前往以農業聞名的茨城縣，參訪農業總合研究中心與笠間市農業公社等地。

丁彥哲指出，茨城縣「商工勞動部觀光物產課」在2013年雲林縣舉辦農業博覽會期間有派人來訪，今年2月也率團參觀台灣燈會，彼此有良好情誼。

丁彥哲表示，茨城縣是日本重要農業縣份之一，鄰近東京都，現在也發展成重化工業的基地，如何將工業與農業並重發展，這是雲林要面對的課題，藉此次機會借鏡學習。

參訪農業總合研究中心及笠間市農業公社的行程中，雲林團隊並與畜產中心人員交流，就育種、有機農業、病蟲害防治、畜產品育成及農村體驗推廣方式等交換意見。

縣府表示，茨城縣是日本重要農業城市，農業產值僅次於北海道，有梨、香瓜、稻米、地瓜、紅蘿蔔、南瓜、高麗菜、蛤等特產，畜產有和牛、玫瑰豬等頂極肉品，也以傳統工藝品工廠聞名，現在是以重化工業為中心的重要基地。1060309

(中央社)