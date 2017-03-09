敘利亞新一輪和平談判 3/23日內瓦登場
聯合國特使今天表示，已邀請敘利亞政府與反對陣營於3月23日在日內瓦重啟和平談判。美國保證會支持這場磋商。
法新社報導，聯合國敘利亞特使米斯杜拉（Staffan de Mistura）向安理會報告為結束敘利亞6年內戰所進行的前1輪談判結果後，宣布這個日期。
他在會後告訴記者：「我目前的願望是將受邀與會者帶回日內瓦進行第5輪談判，預定日期是3月23日。」
米斯杜拉指出，最新1輪協商將聚焦治理、制憲進程、選舉與反恐，也可能會討論到重建。
歐洲聯盟與聯合國4月5日將在布魯塞爾召開敘利亞重建會議，但唯有等到政權過渡安排就緒，援助才會開始進入。
美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）會後告訴記者，美國新政府支持敘利亞和平進程，並希望能繼續在日內瓦談判。
她說：「現在這個階段，很大程度上是關於政治解決。基本上，這意味敘國不可再變成恐怖分子的避風港。」
她進一步說：「我們得確定逐出伊朗與其代理人。」（譯者：中央社許湘欣）1060309
(中央社)
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