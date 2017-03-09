籃網作客老鷹 前3節籃網落後1分

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美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊今天作客亞特蘭大老鷹隊，3節結束，籃網80比81落後，籃網台裔球員林書豪11分5助攻3籃板。

籃網以50比46進入下半場，第3節雙方持續拉鋸，老鷹更超前比分，一次快攻，施洛德（Dennis Schroder）助攻給小哈達威（Tim Hardaway Jr.）完成空中接力灌籃，率老鷹72比65領先，讓主場球迷相當興奮。

不過，籃網也咬緊分差，靠季派屈克（Sean Kilpatrick）罰球和三分外線保持競爭力。1060309

(中央社)