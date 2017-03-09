手語納入國家語言法 鄭麗君：會參考

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為落實語言平權，文化部日前舉辦「國家語言發展」法草案公聽會，民進黨立委陳亭妃今天質詢時建議文化部應將手語納入國家語言發展法，文化部長鄭麗君說，未來會參考納入手語。

文化部今天上午在立法院教育及文化委員會業務報告，文化部日前針對「國家語言發展法」草案舉辦公聽會，陳亭妃今天質詢時表示，她接到中華民國聾人協會陳情，希望文化部能將手語也納入國家語言發展法。

陳亭妃表示，目前將手語列為官方語言的只有紐西蘭，部分國家是以法令訂定手語的地位，包括澳洲、巴西、芬蘭、冰島、墨西哥、挪威等。文化部應該在後續舉辦的「國家語言發展法」草案公聽會，增加手語翻譯人員，讓聽障者可以參與。

鄭麗君回應，第二場「國家語言發展法」草案公聽會就會增加手語即時翻譯及聽打服務，讓身障者、聽障者都可以參與，未來「國家語言發展法」草案也會把手語納入參考。

民進黨立委蘇巧慧質詢時，希望文化部能將國家語言發展法草案納入文化會報討論，拯救國家瀕臨的語文。鄭麗君表示，「國家語言發展法」需要跨部會協力，會建議納入下次文化會報議程。1060309

(中央社)