反教盟指私校有盈餘 籲調降學費

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反教育商品化聯盟今天上午到教育部陳情，指104學年度平均每所私校有1億多盈餘，呼籲調降學費。

反教育商品化聯盟（反教盟）今天拿出107所私校決算書，指104學年度所有學校獲利總和超過百億元，還不包括不動產、附屬機構等。批評私校每年喊營運困難，只是「販售」高等教育的藉口。

台灣大學106年預計增設的「國際學士學位學程」，招收國際學生，傳出一年學雜費約新台幣63萬元。反教盟以此為例，認為教育部在「專科以上學雜費收取辦法」草案中，規定全外語學位班可以參酌教學成本訂定收費基準，是假國際化之名，行營利之實。

反教盟提出3點訴求，包括今年學費調降、境外生收費基準與本國生不脫鉤、不應為全外語學位班另訂收費基準。1060309

(中央社)