傳聞還有3款偽藥 陳時中：做得很不像

降血脂藥「冠脂妥」爆發偽藥事件，媒體報導指出疑有另3款藥也有假，但食藥署對此始終否認。衛福部長陳時中今表示，就他們看到的，其他偽藥「做得很不像」，流通可能性很低。

衛生福利部食品藥物管理署4日宣布冠脂妥有偽藥，要求全面下架，隔天媒體報導指出，偽藥集團疑也偽造另2款降血脂藥、1款降血糖藥，但食藥署長吳秀梅卻表示，沒有收到這3款藥的異常通報。

國民黨立委李彥秀、蔣萬安今天在立法院衛環委員會中質疑，這些藥品影響全台數十萬民眾用藥權益，另3款藥品食藥署已經釐清多日，究竟何時才能告訴民眾？

陳時中表示，偽藥是新型犯罪，跟以往有很大不同，這次爆發偽藥的「冠脂妥」因為和真藥做得很像，不僅難以辨認也讓查緝、通報更困難。

陳時中說，傳言其他藥品，「就我們看到的，跟冠脂妥偽藥有和大不同，做得很不像」，認為流通的可能性很低，但為避免真的流出來，已經加強抽驗。

陳時中強調，未來藥品回收上應有精進配套措施、落實優良藥品運銷制度，強化預警制度及檢舉通報，發生事情時回收更有效率，減少損害。1060309

(中央社)