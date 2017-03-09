手語是否納入官方語言？文化部：有待各界討論
日前討論熱烈的「國家語言發展法」中，究竟可不可以納入手語？文化部長鄭麗君今天受邀在立院教育文化委員會做業務報告，立委陳亭妃質詢時表示，建議文化部應將手語納入國家語言發展法。
陳亭妃指出，目前全世界至今只有紐西蘭一國將手語列為官方語言，但包含巴西、澳洲等，都將手語列為法律語言之一；文化部既然舉行公聽會廣納各界意見，是否能安排手語翻議員，讓台灣使用手語溝通的聾啞國人都能了解。
鄭麗君表示，目前第2場公聽會已經新增手語及現場文字聽打服務；至於是否將台灣手語納入國家語言發展法中，有待各界討論。
鄭麗君表示，瀕臨消失的語言是否進入文化會報，鄭麗君將會在議程中建議，目前已有立文化保存和文化多樣性小組，維護瀕臨消失的語言。
文化部日前舉行「國家語言發展法」首場公聽會，文化部規劃全國各地共6場公聽會，凝聚共識後6月底提出草案報請行政院，再送立院審查。
(中時)
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