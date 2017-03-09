論文造假案 台大教授張正琪下午告網友誹謗

涉及郭明良論文造假案，遭台大教評會決議解聘的台大口腔生物研究所女教授張正琪，因不滿網友散布謾罵她的言論，今天下午2時到台北地檢署控告4網友加重誹謗。

根據台大調查，張正琪自2006至2016年涉及4件程度不等的違反學術倫理事件，包括擔任第一作者的論文圖檔重複套用、將不同實驗的圖檔剪接拼貼、實驗結果等均涉不實，另其中被撤稿論文，張為實驗實際指導者及投稿論文實際撰寫者，因此台大決議將其解聘，並撤銷其教授證書。

但張正琪日前出面喊冤，並批評台大調查過程黑箱，她認為，台大調查過程並未給她充分的答辯機會，且4篇遭台大認定違反學術倫理的論文，其中2篇未遭國際期刊勘誤，1篇因已勘誤代表是可被接受的錯誤，另1篇她僅擔任英文潤飾的第三作者，堅稱自己皆未造假。

針對張正琪的論文造假案，教育部已成立小組審議，預計3月中旬會有結果，之後還會再跟科技部共同審查。

(中時)