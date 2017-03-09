港特首選舉 民調指曾俊華領先
一項調查指出，香港前財政司司長曾俊華在行政長官（特首）選舉戰中，民望暫時領先另外兩名候選人。
信報今天刊登委託香港中文大學進行的調查結果顯示，受訪的1018名市民中，41.2%支持曾俊華當選，前政務司司長林鄭月娥有34.3%，前法官胡國興有11.8%。
民調指出，受訪者支持曾俊華的主因是認為他可以修補社會撕裂；支持林鄭月娥的主因是相信她可以改善民生；支持胡國興的主因是相信他會捍衛人權、自由和法治。
香港特首選舉預定26日舉行，由1200人組成的選舉委員會選出。
在本屆選舉中，泛民主派一改過去的做法，在提名期就積極參與。
此外，泛民陣營並未像過往般提出自己的參選人，反而提名普遍被視為建制陣營的曾俊華和胡國興參選，理由是相信他們可以修補社會撕裂。
泛民方面並設法阻止林鄭月娥當選，指她會是現任特首梁振英的「繼承者」。
社會上不少人認為，林鄭月娥、曾俊華和胡國興並非泛民陣營中人，基本上同被視為北京中央可以接受的候選人。
對於特首選舉，北京方面要求特首的條件有4項，除了民望，更重要的前三項是「愛國愛港」、北京中央信任、有治理能力。1060309
(中央社)
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