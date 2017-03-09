南投林管處發票換苗木 送6種逾萬株

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南投林區管理處明天上午送苗木，民眾憑2張發票可換1株苗木，有烏心石、木槿、桂花、朱槿、杜鵑、七里香，共1萬3000株。

林務局南投林區管理處明天上午10時起，在處本部、5個轄屬工作站同步辦理捐發票換苗木活動，共6種各具特色的喬灌木樹苗供民眾選擇，需準備1月到3月發票2張，換1株苗木，1人限領2株，僅現場發放，不接受預約保留，歡迎民眾踴躍領取。

南投林區管理處今天表示，處本部發放的樹種包括烏心石、木槿、桂花、朱槿、杜鵑、七里香，各約500株，而林管處所轄的台中、埔里、水里、竹山、丹大工作站，則發放烏心石、桂花、杜鵑、朱槿各500株。

南投林區管理處表示，配合民眾需求及考量植栽環境多樣性，準備花具香味、可食的「桂花」供美食家選擇；「木槿」的花瓣可食用、具淨化空氣功能；具清淨功能的「杜鵑」可供改善空氣品質。

以及全年都是花期的「朱槿」可做為綠籬；香氣濃郁的「七里香」則可做為誘鳥植物；對於土地有較大栽植空間的民眾，林管處則提供貴重的「烏心石」鼓勵民眾與其他苗木混植。1060309

(中央社)