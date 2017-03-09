馬頭山設廢棄物掩埋場 兩派意見拉鋸
高雄市環保局今天進行馬頭山廢棄物掩埋場設置環評第二次審查會，反設置的居民以場域附近有斷層及豐沛地下水，控訴市府漠視環境，促環評委員退回，但支持的民眾促支持合法。
一大早，高雄市環保局門口就熱鬧滾滾，反對馬頭山設廢棄物掩埋場的數百民眾就拉布條抗議，促環評委員不要當歷史的罪人，退回富駿公司申請設掩埋場的環評案。
台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華說馬頭山附近地下水很豐沛，她指業者場區地下水會往高屏溪自來水保護區流動，許可當地設掩埋場形同讓高雄市民喝毒水。
反馬頭山事業廢棄物自救會發言人龔文雄指場區地下有一條貫穿場區的斷層帶，任何工法都可能破壞斷層，危及安全。
另外，也有一群由旗山區12個里長發起的團體表態支持合法廢棄物處理、拒絕非法，高喊「里民共同監督審查」。
富駿公司提出申請設廢棄物掩埋場面積約28公頃，申請案正在市府環保局環評審查階段。
富駿公司聲明匯集多方專業數據及科學佐證，聲明開發案安全。1060309
(中央社)
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