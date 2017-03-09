拿到冠脂妥免驚 開放換貨

降血脂藥「冠脂妥」爆發偽藥，食藥署宣布今起至18日開放退換貨，民眾可回原取得藥品的醫療機構或就近藥局換藥，建議先打電話詢問確認有新品再前往換藥，新品都有防偽印章。

衛福部食藥署4日宣布降血脂藥「冠脂妥」有偽藥流入市面，食藥署長吳秀梅7日宣布，已和台灣阿斯特捷利康公司達成共識，全台同款藥品將回收換貨，但換藥流程、時程卻到昨晚才公布相關細節。

食藥署表示，9日起至18日將回收地區醫院、診所、藥局及藥商，所有效期內批號冠脂妥；至於區域醫院、醫學中心因是直接向原廠進藥，食藥署認定只要經藥廠盤點清查無虞後，即可使用無須收回，在大醫院拿藥的民眾不需要換藥。

至於民眾的部份，食藥署指出，民眾可回原取得藥品的醫療機構或就近的藥局進行換藥，建議先行電話詢問該醫療機構或藥局是否已有新品，並在106年3月18日前進行換藥。

食藥署強調，換回的藥品批號是台灣從未銷售的批號，且有防偽印章，台灣阿斯特捷利康公司也會在網站內公布新換原廠正品的醫療院所及藥局名單，並提供辨識方法供民眾參考。

阿斯特捷利康公司則聲明指出，對於此事件自發性地更換地區醫院、基層醫院及藥局所有冠脂妥藥品，包含原廠正品及偽藥，對於醫學中心及區域醫院，則將會配合盤點協助辨識真偽。

所有現有的冠脂妥必須在3月18日之前退回至藥局，才符合換貨條件，有任何疑問，週一至週五上午9時至下午5時可撥打產品諮詢專線（0800-888-633）詢問。1060309

(中央社)