「放生」立委林岱樺有意選高雄市長 他要陳菊說說話
民進黨立委林岱樺日前在主持動保法修法協商時，一席「放生論」引起爭議，他主張民眾不養動物可送到收容所，認為政府有此責任，不過林務局長認為棄養就是違法，雙方為此唇槍舌戰了一番，對此，前環保署署長魏國彥連番在臉書批評林岱樺把「棄養」說成放生，混淆視聽，魏國彥還指出，林岱樺有意問鼎高雄市長寶座，陳菊市長該出來說說話。
林岱樺日前和林務局長林華慶對於棄養與放生說展開唇槍舌戰，林岱樺接連說出「我就是買了這個，或是無意中人家送我的，但是我想放生，我不能養了！怎麼辦」、「我已經養了這個東西養了十年了，我想放生它，我真的沒辦法養他了，那怎麼辦？你告訴我答案!」，儘管林華慶不斷解釋，但仍遭林岱樺回嗆。
對此，前環保署署長魏國彥在臉書上先是抨擊林岱樺:「到底誰在雲端啊？立委的法治教育不能等。」之後又繼續批評林:「分明就是恩斷義絕、不負責任，還把棄養說成放生，變亂文義，混淆視聽，歪曲佛教教義，侮辱佛教徒的善心義行。」
魏國彥說表示，據說林岱樺還有意問鼎高雄市長寶座，他希望對手劉世芳出來說句話，不然陳菊市長也來說說吧!魏國彥也點名新任農委會主委林聰賢表態，給自的部屬指條明路，給林務局長一條生路，要不然就把他「放生」好了。
(中時電子報)
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