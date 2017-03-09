林韋君穩交民宿老闆2年 一句話撇想婚念頭
林韋君以偶像劇《薰衣草》走紅，不過素有「演藝圈發電機」封號的她，先後和坤達、陶喆等數十人傳出緋聞，尤其偷吃許紹洋狠傷林佑威，更讓她背負上「公車君」的惡名，不過如今她已有穩交兩年的男朋友，還與對方家長見過面，據說對這名上「準媳婦」相當滿意。
根據《蘋果日報》報導，林韋君男友丁靖恆，曾協助李安電影《少年PI的奇幻漂流》美術設計，目前主要在經營民宿，對於這段戀情林韋君可說格外低調，主要是男友嚮往簡單平淡生活，不希望鎂光燈聚焦身上，對於這段得來不易的感情，林韋君也期盼外界別太關注，只求平穩發展不要再度搞砸，至於兩人分隔南北談遠距離戀愛，林韋君表示男友北上探視父母，也會找時間跟她碰面，遠距離並未影響感情。
日前與男友雙親相約吃晚餐，席間四人相談甚歡，不難看出婆媳對彼此都相當滿意，至於是否已有結婚計畫，林韋君表示：「並不是每一個人都想要結婚！我們各自心裡有對方、把日子過好就夠了」，另外男友雙親作風開明，也從未想要逼婚，讓她對於維繫這段感情更覺得踏實。
(中時電子報)
關鍵字：林韋君
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