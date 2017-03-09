她管得了華爾街公牛 大無畏女孩紐約亮相

知名的華爾街公牛今天終於有伴了，1座小女孩的塑像就矗立在其正前方，凸顯現今美國企業在性別多元化上的匱乏。

美國廣播公司新聞網（ABC News）網站與美聯社報導，這個看起來充滿決心、垂眼睥睨公牛的雕像取名為「大無畏女孩」。

就在國際婦女節前夕，由藝術家維斯巴爾（Kristen Visbal）創作的塑像，在世界最大資產管理公司之一的道富環球投資管理公司（SSGA）安排下放置於此，呼籲企業董事會設置更多女性代表。

SSGA今天發布的新聞稿上面寫道：「為了彰顯女性在領導統御上的努力與力量，SSGA在這個世界的金融首都、在紐約市華爾街旁，設置這個女孩雕像，代表我們的未來。」

新聞稿中引用SSGA董事長兼執行長歐韓利（Ron O'Hanley）的話表示：「今天，我們呼籲企業對增進董事會性別多元化採取具體行動，並發布有助這項行動開展的明確指導方針。」（譯者：中央社許湘欣）1060309

(中央社)