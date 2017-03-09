前猶他州長接受川普任命 將出使俄羅斯

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美國總統川普政府官員今天表示，前共和黨猶他州州長洪博培（Jon Huntsman）已接受指派，將出任美國駐俄羅斯大使。

路透社報導，洪博培在冷戰後美俄關係低點出使俄羅斯的任命案，仍需參議院通過。

洪博培曾在民主黨前總統歐巴馬時期擔任過美國駐中國大陸大使，之後並曾參與競逐2012年的共和黨總統提名但未成功。（譯者：中央社許湘欣）1060309

(中央社)