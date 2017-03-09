法駐日大使罕見宣告 拒替極右總統服務

法國極右派領袖瑪琳．雷朋在大選民調中頗被看好，法國駐日本大使戴納投書媒體預先表示不願替她的外交立場服務。這是首度有法國外交官公開表達對極右派領袖成為總統的憂慮。

根據各項媒體民意調查， 極右派政黨民族陣線（FN）主席瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）很有可能進入5月的總統大選第2輪投票。

今年60歲的戴納（Thierry Dana）7日在世界報（Le Monde）論壇投書表示，民族陣線的立場與共和國原則並不相容。

他應於今年夏天自駐日大使轉任新職，但他在文中說，「比起替民族陣線的外交政策服務，我寧願放棄職位」。

戴納說，「（身為外交官卻替民族陣線服務）將是靈魂的一種死亡，因為在國外捍衛法國的色彩，宣揚法國的價值力量和法國所傳達訊息的普世性，沒有比這更美的職業了」。

他表示，他熱愛外交官職業，但「瑪琳．雷朋女士，如果要代表您或捍衛您的立場，我選擇放棄這份工作」，雖然大使是為國家服務、是代表法國，國家比總統是誰更加重要，但他認為自己無法忠誠地替瑪琳．雷朋的立場辯護。

目前沒有其他法國外交官公開做類似表態，但法國駐美大使阿羅（Gerard Araud）在推特（Twitter）轉發這篇文章，並加註「我在東京的同事寫得很好」。

瑪琳．雷朋的外交政見以「國家利益」為重，她認為多元文化可並存於世界中，但在單一國家未必要有多元文化。輿論普遍評價她的外交立場頗有以美國總統川普（Donald Trump）為師的傾向。1060309

(中央社)