陳良基談台大論文造假 強調讓證據說話

科技部長陳良基今天接受電台專訪，強調台大論文案還是該讓證據說話，不過他談到那些都是少數，他更關心台灣如何連接矽谷跟未來世界，還有幾萬個碩博士生的未來。

陳良基今天早上接受電台專訪，主持人黃光芹以台大論文造假為主題訪問，並談到陳良基接任科技部的心路歷程、全國科技會議以及下禮拜將揭牌的研究誠信辦公室。

陳良基專訪後表示，現在大家都很關注學術倫理及論文造假等議題，但他認為外界應該要督促科技部，如何與矽谷連接、把未來世界的發展帶回來；相較於不到1%違反學術倫理的研究人員，他更關心幾萬個碩博士生的未來。

談到送博士生到矽谷的計畫，他在專訪中提到，這幾年能夠把創新技術、創新想法帶回台灣的，「這條路幾乎已經斷掉了」。與其抱怨台灣幾十年來薪水沒有漲，不如給博士生一些機會。

如果讓博士生和矽谷新創團隊工作一段時間，把矽谷草根性不怕失敗的創業精神帶回來。每年50或100人，只要有一部分回來落地生根，就可以給台灣新的未來。而目前願意接受這個計畫的美國矽谷公司，已超過50人表達意願，期望進到落實執行的階段。

至於外界關心的台大論文案，他認為，違反學術倫理、涉及論文造假的人員，法規會規定該追回多少經費及相關懲處，外界不該花太多力氣放在「沒有未來」的人身上。

下週研究誠信辦公室就會揭牌運作，陳良基表示，由於國外納入當年幾個重大的案例作為基礎，這次台大的案件會首先納入辦公室的規範，未來也會定期公布新增內容。他瞭解很多研究人員看到想要開發的東西，就拚命往前衝，科技部作為管理單位，有責任義務協助搜集這些案例。

有關台大校長楊泮池論文為共同作者，但卻被認定無違反學術倫理、無需懲處或辭職，被解僱的張正琪教授出面喊冤，科技部與教育部正在共同調查當中。陳良基強調，希望外界給科學界自由的空間，不要政治凌駕一切，違反學術倫理的界線在哪裡，還是要讓科學證據說話。1060309

(中央社)