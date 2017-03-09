先送貨再收款 鮮乳業者確保訂戶權益
乳品業先後發生經銷商無預警停業，導致預付款消費者的權益受損，東海鮮乳發文給所屬經銷商，重申「先送貨再收款」制度。新北市府消保官今天表示，希望類似業者比照辦理。
新北市府消保官辦公室指出，東海大學實習農牧場牛乳加工廠的大台北經銷商「澺富徠生物科技有限公司」，於今年初無預警停止營業，導致數千名訂戶，預付款項後卻未收到鮮乳。
消保官呂政庭表示，經澺富徠公司重組，並與東海鮮乳達成協定後，2月6日已恢復送貨。東海鮮乳並要求經銷商應全面實施「先送貨再收款」制度，使消費者享有先享受再付款的優惠。
東海鮮乳同時在經銷契約書中，除明定經銷商不得向消費者預收貨款，如再發現有預收貨款情形，東海鮮乳將對停貨或終止經銷權。
新北市府消保官呂政庭表示，東海鮮乳新北市的經銷商「興德億實業公司」，及羊乳配送業者「暘恆企業有限公司」等，都發生過惡性倒閉事件，都是因消費者預繳貨款後，導致無法如期喝到鮮乳而受損。
消保官辦公室肯定東海鮮乳作法，呼籲其他鮮乳業者，或原採行預付制度的業者跟進，以保障消費者權益。
消保官提醒，沒有無履約保證的預付型交易，都有業者惡性倒閉無法提供服務或商品的風險，建議消費者儘量不要簽訂高單價的預付型交易合約。1060309
(中央社)
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