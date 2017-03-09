李東旭首爾粉絲會 孔劉是超級嘉賓
南韓演藝圈人士表示，李東旭12日在首爾舉行粉絲見面會，他的好友孔劉、曹世鎬、Sistar韶宥都將現身。其中孔劉是超級嘉賓。李東旭預定4月到台灣見粉絲。
南韓「朝鮮日報」報導，孔劉秘密調整行程決定出席。
孔劉與李東旭在tvN電視劇「鬼怪」中，分別飾演「鬼怪」與「陰間使者」，展現了特級兄弟情，兩人的相見將成為獻給粉絲們的特別禮物。
報導稱，諧星曹世鎬是李東旭無需多言的好友，展現了讓人們忘卻他「專業缺席」外號的義氣。韶宥在「鬼怪」OST中演唱了李東旭的主題曲「I Miss You」，當天在粉絲會上，她將現場演唱歌曲，讓粉絲們沉浸在電視劇的感性中。
李東旭在「鬼怪」中飾演「陰間使者」一角大獲好評，迎來了第二次全盛期。他將以首爾為首站，4月台灣、新加坡，5月香港、印尼、泰國，6月日本，陸續在7個亞洲國家與地區舉行粉絲見面會。1060309
(中央社)
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