日媒：金正男之子金韓松疑曾來台

金韓松秀出護照封面。(圖/YouTube截圖)

「我爸被殺了！」 金正男兒子金韓松YouTube露臉。翻攝自Youtube/Cheollima Civil Defense

北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男2月在馬來西亞遭刺殺，昨網傳一段他兒子金韓松報平安影片。日本TBS電視台今報導指出，有韓媒報導披露金韓松疑似來台。

TBS電視台報導指出，支持脫北者、同時也是上傳影片的團體千里馬民防（CheollimaCivil Defense）宣稱，金正男遭刺殺後，獲得荷蘭、中國、美國政府及「盼匿名的政府」等4個政府相助，已將金正男家人安置於安全的地點。韓媒報導披露，「盼匿名的政府」就是台灣，金韓松2月15日已抵達台灣。

中央社引述日本TBS電視台今天早上報導，金韓松這支影片長度約40秒，上傳影片的支援逃離北韓人的團體宣稱，金正男遭刺殺後，獲得荷蘭、中國、美國政府及「盼匿名的政府」等4個政府相助，將金正男家人安置於安全的地點。TBS電視台說，部分南韓媒體報導，「盼匿名政府」是指台灣，還說金韓松2月15日已抵達台灣。

影片一開始，金韓松說：「我是金韓松，是北韓金氏家族的一員。」隨後他出示自己的護照，但個人資料被黑色方塊遮住，無法證實護照上的個人資料。

金韓松接著說：「我的父親在幾天前遇害。我目前同媽媽和妹妹在一起。我們非常感謝…希望一切儘快好起來。」視頻中部分言論被消音和遮蔽嘴型，疑是避免走漏信息。

南韓「韓聯社」引述南韓情報相關人士證實，影片中的男子就是金韓松。「韓聯社」稱，金韓松拿的應該是北韓外交人員所使用的護照。

(旺報)