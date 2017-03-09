留車不留匙 麻豆警代保管降低失竊率
鄉村地區居民感情好，鄰居彼此都互相認識，因此騎車外出辦事停車時，常常基於信任而未拔鑰匙，但此動作卻也引起宵小覬覦。麻豆警方為提醒民眾，並降低機車失竊率，主動發起「代保管機車鑰匙」方案，希望保障民眾平時代步的交通工具，同時宣導「留車不留匙，留匙不留車」。
麻豆警方指出，轄區去年機車失竊約31部，有28部未拔鑰匙，今年至今失竊7部，更有6部未拔，顯示機車失竊原因主要跟車主未拔車鑰匙習習相關。
機車是民眾生活最主要的代步工具，麻豆警分局為減少民眾機車失竊率，3月起推動「鑰匙帶著走、機車偷不走」宣導，同時推出「代保管機車鑰匙」方案，若發現民眾停放機車未拔下鑰匙，而且人已不知去向，警方將會代為保管機車鑰匙，並於機車儀表板或坐墊，貼上代保管機車鑰匙貼紙，填寫車號、保管員警姓名及聯絡電話，以告知駕駛人前往派出所領回鑰匙。
「留車不留匙，留匙不留車」，麻豆分局長蔡進閱呼籲，騎乘機車離座後，切記將機車鑰匙取下，以減少機車遭竊，並應加裝大鎖，增加歹徒犯案的困難，多一些細心就能減少自身損失。
(中時)
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