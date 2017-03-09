促台鐵北車辦公室快遷 立委：1年租金可收75億元
今立院交通委員會實行台鐵預算報告，立委鄭寶清質詢時指出，北車對面新光大樓2016年公告土地現值每坪高達589萬元，北車大樓幾10萬人進出，怎麼會拿3到6樓當作辦公室使用？
鄭寶清表示，北車大車樓地板面積約58000坪，一層樓約5800坪，3到6樓共有約23萬坪，以新光大樓月租金一坪2500元計算，每月可收租金5.75億元，一年超過75億元。可抵掉台鐵每年虧損34億元。鹿潔身則回應，搬遷計畫已進行中，台鐵企劃處則說，若都市計畫順利，預估2021年可搬遷到南港。
鄭寶清也問，北車微風廣場一年給台鐵多少租金、固定權利金及營業額權利金，鹿潔身回答約1億元。
(中時)
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