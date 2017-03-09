慶祝植樹節 宜蘭羅東11日辦健走活動

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為慶祝植樹節，宜蘭縣羅東鎮公所將在11日於羅東鎮慢速壘球場專用停車場舉辦健走摸彩活動，民眾可憑3張今年統一發票，兌換苗木。

羅東鎮公所今天表示，為鼓勵民眾多種樹、為地球環保減碳盡心力，11日上午8時將在羅東鎮慢速壘球場專用停車場，舉辦植樹節健走摸彩活動。健走路線將沿壘球場與羅東運動公園外圍繞行，全程約 3.5公里。

此外，在健走活動出發後，壘球場安排鎮立幼兒園孩童、視障街頭藝人等團體演出，並準備平安粥及養生豆奶供民眾補充體力。當天會場也將提供桂花、杜鵑、含笑等苗木約1200株，民眾可憑3張今年的統一發票兌換；活動結束後，募集的發票將捐贈給公益團體，共同做愛心。

另外，會場也準備電視、冰箱、洗衣機、腳踏車、小家電等獎項，供參與健行民眾摸彩。1060309

(中央社)