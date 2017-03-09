審年金大動警力 李來希：員警最無辜

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考試院昨天舉行審查年金改革法案，派出468名警力維安。全國公務人員協會理事長李來希今天在臉書上表示，員警最無辜，被砍到見血還要賣命保護。

年金改革大戰一觸即發，考試院昨天審查年金改革法案，因公務人員協會理事長李來希揚言包圍，警方嚴陣以待並派出468名警力，不過，並未出現抗議人士。

李來希今天在臉書上也表示，只是一句話，就嚇得考試院動員近500名警力保護，「考試院連夜布建層層圍籬，壞事做多了怕見鬼？」

李來希諷刺動員500名警力，當天來了468名員警，難道層層保護只是為了一個李來希？

李來希指出，員警最無辜，退休金被砍到見血見骨，還要賣命來保護砍年金的人，到底天理何在。

除此之外，由於昨有媒體報導李來希諷警平時壞事做太多，李來希也在臉書上貼出訪問錄影自清。1060309

(中央社)