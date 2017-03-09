審年金大動警力 李來希：員警最無辜
考試院昨天舉行審查年金改革法案，派出468名警力維安。全國公務人員協會理事長李來希今天在臉書上表示，員警最無辜，被砍到見血還要賣命保護。
年金改革大戰一觸即發，考試院昨天審查年金改革法案，因公務人員協會理事長李來希揚言包圍，警方嚴陣以待並派出468名警力，不過，並未出現抗議人士。
李來希今天在臉書上也表示，只是一句話，就嚇得考試院動員近500名警力保護，「考試院連夜布建層層圍籬，壞事做多了怕見鬼？」
李來希諷刺動員500名警力，當天來了468名員警，難道層層保護只是為了一個李來希？
李來希指出，員警最無辜，退休金被砍到見血見骨，還要賣命來保護砍年金的人，到底天理何在。
除此之外，由於昨有媒體報導李來希諷警平時壞事做太多，李來希也在臉書上貼出訪問錄影自清。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。