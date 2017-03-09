姚立明：柯若沒連任 2020選不選都自取其辱
台北市長柯文哲已宣布明（2018）年將爭取連任，名嘴胡忠信日前則爆料，指柯P曾親口透露，若連任失敗，就會於2020年直攻總統大位，儘管柯已澄清，當初被詢問相關問題時，是以「再說」回覆，但仍吹皺政壇一池春水。對此，曾在柯文哲競選台北市長時擔任其總幹事的姚立明表示，柯P一旦連任失敗，2020年不管選不選，都是「自取其辱」。
姚立明在年代新聞《新聞追追追》指出，關於胡忠信的爆料，他認為只有三種可能、一個結論，而這個結論就是「不會發生」。姚立明說，第一種可能，就是柯文哲在下屆市長選舉被民進黨禮讓，但最後沒選上，如果如此，柯P不可能堅持還要選2020。
第二種可能，是柯文哲未獲禮讓，但堅持參選，可是這樣一來，就等於是跟民進黨對著幹，將成為綠營罪人，所以2020年也不可能參選；至於第三種可能，同樣為柯P沒被禮讓，但他選擇退選，之後直攻2020年。
針對第三種可能，姚立明分析，首先，若柯文哲休息了1、2年才出來，或許會被大家忘記；再來，就算到時候是蔡英文、柯P與國民黨任何一個人三足鼎立，但柯的票數應該會比宋楚瑜上次出來參選時還要少，這也代表他無法構成威脅或影響，而以上三種可能性，最後的下場都是自取其辱，「你怎麼選下去啊？」
(中時電子報)
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