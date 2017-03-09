包包被機車排氣管勾到 女子誤會遭搶
差點誤會大了！47歲黃姓女子上月28日過馬路時，隨身包包被路過機車排氣管勾到，整個被拉走，黃女以為騎士行搶，急忙報警。警方正要追查時，1名偵察佐恰巧拾獲黃女包包，調監視器確認是件「烏龍搶案」，令警方大呼不可思議。
警方表示，2月28日上午10點多，黃女在中山路、三多路口過馬路，不料隨身包包的肩背帶遭路過的機車排氣管勾到，黃女情急朝騎士叫喊，但騎士僅回頭看了一眼，隨即繼續朝中山路方向騎去。
黃女以為騎士行搶，趕忙向轄區苓雅分局報案，警方調閱事發地點旁的加油站監視器，透過模糊畫面依稀可辨認是排氣管勾到包包，機車騎士並非故意出手搶奪，不過事發過程太過巧合，才讓黃女誤判遭搶。
正當警方要查詢車號協尋包包時，苓雅分局劉姓偵察佐中午出門時，在家門口拾獲黑色包包，送回警備隊尋找失主，正巧就是黃女的包包，她檢查包包內2萬元現金、1萬元禮券禮券、iPhone手機都在，僅包包外觀遭拖行磨損，總算笑逐顏開。
(中時)
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