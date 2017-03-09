田馥甄巴黎時尚街拍 小動作洩本性！
歌手田馥甄（Hebe）近日飛往巴黎參加時裝周，在當地與2大女神林嘉欣及蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams）相見歡，田馥甄一秒變小粉絲，而置身巴黎浪漫之都，Hebe也不忘街拍，不過率性的她前一秒擺出時尚姿勢，下一秒卻恢復本性，笑得東倒西歪。
田馥甄個性自然、率性，私下拍照總是大方入鏡，這次難得飛到巴黎，Hebe一身個性牛仔外套搭配牛仔褲現身，腳踩高跟黑靴，街拍氣勢十足，畫面唯美，不過攝影師為捕捉完美角度，Hebe還說：「幫我拍照的人幾乎快要趴在地上了」。
唯美街拍後，下一秒田馥甄卻「恢復本性」，在街上笑得東倒西歪、展開手臂還仰頭大笑，也讓Hebe直呼：「街拍什麼的一秒破功，我還是乖乖自拍好了」，還自嘲：「氣場沒有笑場倒是有」，相較於唯美的街拍照，粉絲對於田馥甄的「自然崩壞」更是喜愛不已。
(中時電子報)
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