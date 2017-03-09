資深演員趙心妍 改名「賴青畇」重新出發

賴青畇改名後盼事業更平順。（賴青畇提供）

賴青畇改名後盼事業更平順。（賴青畇提供）

賴青畇對保養很有心得。（賴青畇提供）

賴青畇年屆60仍保養得宜。（賴青畇提供）

原名趙倍毓的趙心妍，5年前改名重新出發，沒想到近來意外和「G奶書法家」趙心妍（原名趙芸）撞名，這位美女書法家先前結婚，趙心妍為此還接到許多友人的祝賀，以為她再婚，後來友人們才知道有兩個趙心妍，於是她決定改名，現在新名叫「青畇」，也改回本姓「賴」，友人對她開玩笑說，「趙芸改趙心妍，趙心妍逼得趙心妍改名」。

賴青畇過去曾叫賴倍譽、趙姿菁、唐若堯、趙蓓玉、芳玉，2011年復出以趙倍毓拍民視八點檔《父與子》，拍《風水世家》則用趙心妍，她說，外界曾誤把「毓」寫成「譽」，也常把「毓」念錯音，導致外界以為她改了很多次名字的印象，這次經高人朋友指點，表示她出道以來招致許多流言蜚語、中傷誹謗，主因是「趙」和她相剋，她肖豬，改回「賴」對她較好，而「青畇」是天干地支、五行、陰陽均合，代表事業平順。

她出道時把本姓「賴」改成「趙」，是為了感念繼父的照顧，但這位高人朋友告訴她，「賴」和「趙」姓祖先因爭奪子孫問題，使得她連帶受影響，她數十年來有睡眠障礙，可能就是這個因素。她農曆年前改回「賴」之後，多年的睡眠障礙改善很多，「過去不好的事就讓它過去，我不在意，我希望能結善緣、不要惡緣，未來只想臨老賺點錢、買個房」。

她失婚後獨立撫養兒子，28歲的兒子目前在科技公司擔任工程師，她自己還可以拍戲，「梅芳阿姨也還在演，我的年紀應該還可以再演個10年、20年」。她重回圈子時曾借錢度日，這些年靠著拍民視八點檔慢慢把債還清，現在無債一身輕，可以做些自己開心的事。

她已離開民視鳳凰公司，準備和新東家合作，希望有機會也能前進大陸拍戲，她過去曾有兩度機會在大陸發展，可惜錯失，如今想來覺得懊悔。一次是她曾和劉曉慶拍電視劇《風華絕代》，劉曉慶後來曾要帶她一起巡演舞台劇版，她因為想念兒子，忍痛放棄大好機會。

另一次是姜文主演的電視劇《北京人在紐約》，「姜文拍《風》時，那時他和劉曉慶在一起，天天來片場看我們拍戲，他看過我的演技，但我最後推了，所以那時也有演《北京人在紐約》的宗華跟我說，這個戲在台灣播出，妳要不紅，我的頭切下來讓妳當西瓜汁」，她因為回台拍台視的戲無法接，大陸劇組便找了大陸女演員王姬演出，「王姬拍完這部戲，接一個廣告800 萬人民幣，因為這個事，宗華罵我罵了20年」。

想再找伴？她笑說，「這要看緣份、隨緣，我這麼老了，男人60歲還可以用，女人60歲可能就比較沒『性』趣，我都這樣跟別人說『我只能看不能用，謝謝你看得起我』」。她過去曾和前夫有加重毀謗、離婚等官司，這次改名後只求事業平順、不想求感情，「我之前的那些（經歷）還不夠嗎，我嚇壞了，前面已經受那麼多的折磨，好不容易現在天下太平，一個人多快樂，我何必再找個枷鎖」。

(中時)