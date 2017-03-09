命理師王馨怡說實話 斷梁姓小模恐「樂極生悲」
轟動社會的陳姓女模命案，近來有了戲劇性的逆轉，原被認為擔任邀約者幫兇角色的梁姓女模，因有不在場證明而得以脫身，法醫高大成受訪時更表示，此姦殺案可能為程男一人所為，今命理老師王馨怡為梁姓小模卜卦，得了豫卦，表示此掛猶如小人得志，要梁女行為須謹慎，「太過沉溺歡樂往往樂極生悲」。
據《蘋果日報》報導，王馨怡分析，豫卦是潛伏在地下的陽氣，聚積到一定程度後會震動往上，出地面產生雷鳴，「顯示過度放縱逸樂則行為有失正道，太過沉溺歡樂往往樂極生悲，行為尤需謹慎」，更說得此掛者如小人得志，容易得意忘形，因小人見識短淺不懂得居安思危，忘了分寸而招致兇害乃必然，因此建議勇於改過，「上天將打開一扇向善的大門」。
王馨怡也提到網路紅人鄧嘉華，近來他先是捏造跟子瑜之間的親密對話，之後又在臉書公開告白梁姓小模，直呼自己已經愛上她，引發謾罵聲浪，陳馨怡則勸他別整天搞怪為了引起注意，批評他一下告白一下舔衛生棉，不知在想什麼，認為網紅也有社會責任，「別為了譁眾取寵帶來負面效果」，王馨怡之後更傳貼相關新聞，表示自己這番分析都是「實話」。
(中時電子報)
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