3月9日中視午間新聞速速報

《博愛特區遊民攔車 先道歉再搶劫》

有網友在臉書爆料公社社團，PO出一段行車紀錄器影片，網友說前天開車經過北市博愛特區時，疑似碰上了搶匪。一名男子先是上前敲車窗表明想搭便車借錢，他拒絕之後對方竟然開口說不好意思要搶劫,被害人開車攔下對方，還是讓疑似搶匪的男子逃跑了

《經典賽今晚對韓國 爭面子也爭裡子!》

台灣隊昨天5比6敗給荷蘭隊，和南韓隊戰績同為2敗，兩隊都無緣晉級8強。今天下午5點半是本屆經典賽兩隊的最終戰，這場比賽除了攸關面子之外，輸的球隊在下一屆經典賽也將從資格賽打起

《水情吃緊 力拚4月底前不二階限水》

雖然這幾天有下雨,石門水庫蓄水率還是降至46.58%，水位高度229.42公尺。水利署明天將開會盤點水情，水利署的目標是四月底前不進入二階限水，五月底前不進入三階限水。

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(中時電子報)