吳慷仁不修邊幅扮失業族 李淑楨演外配

吳慷仁扮老。（大愛台提供）

吳慷仁在劇中爭執戲。（大愛台提供）

吳慷仁扮失業男子。（大愛台提供）

李淑楨演越配。（大愛台提供）

兩人互動不錯。（大愛台提供）

《望月》為關懷新住民題材，由表現亮眼曾獲得金穗獎的新銳導演廖士涵執導，影片有充滿詩意的影像風格，描述嚮往廣大世界的越南女子阿蘭，落腳在大都會裡，一直在尋找內心深處最渴望的存在感，將新住民母親的社會與生活境遇描述地非常深刻。

《望月》劇中吳慷仁飾演一位為完成父親的遺願，遠赴越南娶妻的失業男子。視帝吳慷仁的作品不論在有觀眾或媒體業界都擁有高度人氣與讚賞，他首次挑戰一位心智發展有障礙的角色，吳慷仁刻意不修頭髮、不刮鬍鬚，增添頹廢和疏離感，精湛的演技更是深入人心。

吳慷仁說：「《望月》是真實故事改編，很可惜無法接觸到故事本尊，不能做近距離觀察，只好由旁邊的鄰居朋友去了解本尊的情況，只要不偏離角色的設定，導演都給予最大的空間，不會限制我的表演。」

女主角則由戲齡長達34年的李淑楨擔綱演出，拍戲時吳慷仁常笑說自己是看李淑楨的戲長大的。曾詮釋過許多不同的角色，李淑楨超越自我，這次挑戰飾演來自越南的外籍配偶阿蘭，劇中許多臺詞需以越南語發音，她特別找了越南語老師做魔鬼特訓，每天超過十小時聽MP3學習，要在半個月內開口說越南話，李淑楨說她大學畢業後再也沒有這麼用功過了。

由於台灣的新住民日益增加，融入台灣社會往往會遇到很多困難，面臨適應和自我認同的人生課題。【望月】即以真人實事的故事為藍本，呈現越南籍女子阿蘭遠嫁台灣後，為了融入台灣社會所做各種的努力。

＊第39屆金穗獎影展

日期：2017.3.18-2017.3.26

地點：華山光點電影館

索票：全台7-11門市ibon機台端點索票

臉書：https://www.facebook.com/gha.tw/

全台巡迴：2017.3.27-2017.5.14

(中時)