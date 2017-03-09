亞洲超新星 阿妹姪女尬周杰倫接班人

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振維與威業傳媒、CIBN（中國國際廣播電視網絡台）所合作新型態音樂競技真人實境秀節目「亞洲超新星」將在3月底週末黃金9點檔播出。

「亞洲超新星」邀請兩岸三地包括杰威爾、SONY、恆大、納實、寰亞、卡司星球、EMI、滾石唱片等推出9組新人參賽，其中包含天后張惠妹姪女ANNA及周杰倫接班人葉懷佩、天王製作人林明陽力捧新人SWAY等，都將登場競逐。

「亞洲超新星」節目由兩岸三地三方流行音樂節目團隊製作，目前已由安徽衛視取得中國地區播映權，振維取得台灣獨家播放權；預計在3月底於週末黃金9點檔播出，台灣地區的播放平台有多家頻道表態，正在洽談中。

振維表示，自去年跨足數位內容產業，拓展新事業領域，看好粉絲經濟規模，與威業合作推出新型態音樂競技節目，期望以此新型態節目帶動新一波粉絲經濟熱潮。1060309

(中央社)