跟著藝術去旅行 常玉悠遊卡即將上市

《常玉悠遊卡套組》每款限量發行2000套，每套售價390元(不含儲值金額)。(時藝多媒體提供)

談起常玉，這位藝術界的孤星，卻在收藏界擁有超高人氣。其畫風浪漫、簡單，但孤傲的藝術情懷總觸動人心。今年適逢常玉逝世50週年，擁有全世界最多常玉典藏的國立歷史博物館，全館藏品傾巢而出，舉辦《相思巴黎─館藏常玉展》，讓喜愛常玉的粉絲一覽原作，更搭配展覽推出系列文創商品，將藝術家的浪漫延伸為靈感生活美學。

常玉長年旅居巴黎，畫作深受不同文化薰陶的痕跡，為了向其致意，館方特別與悠遊卡公司合作，推出《曠野寄情》與《典雅東方》兩款悠遊卡套組，每款限量發行2,000套，每套售價390元(不含儲值金額)，設計簡約、時尚，充滿藝術風采。

《曠野寄情》以動物畫作為主題，大片色彩帶著細微層次變化，空曠的空間感既具原始生命力，也造成孤寂感，透過動物在畫面上的配置，達到「以小引大」效果，展現空間無限可能性；《典雅東方》則以常玉的靜物畫素材「花」為概念，色彩高雅、線條簡鍊地勾勒出中國盆景的古樸美，讓觀者感受到濃郁的詩意境界以及中國文人精神。

限量常玉悠遊卡套組，配合國立歷史博物館《相思巴黎─館藏常玉展》，即將於史博館正館商店販售，詳情請洽博物館商店02-23819386。

(中時電子報)