勵馨基金會 分析青少年約會暴力

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勵馨基金會9日召開記者會，針對青少年約會暴力，三年服務成果進行分析，透過跨性別、相對人服務、預防重複受暴、與父母或家人工作、暴力的形式等的案例分析，呈現青少年約會暴力中不同形式的暴力控制，並提出預防、減少約會暴力的發生解決策略，執行長紀惠容（右一）、總督導杜瑛秋（右二）、台南分所督導吳幸芳（左二）與台南分所主任陳貞樺（左三）等志工出席，呼籲青少年同儕勿透過網路人際壓力去傷害他人。（季志翔攝）

勵馨基金會9日召開記者會，針對青少年約會暴力，三年服務成果進行分析，透過跨性別、相對人服務、預防重複受暴、與父母或家人工作、暴力的形式等的案例分析，呈現青少年約會暴力中不同形式的暴力控制，並提出預防、減少約會暴力的發生解決策略。

執行長紀惠容、總督導杜瑛秋、台南分所督導吳幸芳與台南分所主任陳貞樺等志工出席，呼籲青少年同儕勿透過網路人際壓力去傷害他人。

(中時)