替代役男也要點召 桃設編管中心添防救災生力軍
替代役男也要「點召」！役政署去年起實施替代役男備役訓練，桃園今成立替代役備役役男編管中心，將全桃園2.2萬列管役男納入「人才庫」，去年點召90人報到率達99％，今年預計提高到270人，經由1日的救護、救災演練，促進聯繫，並提升桃園災害防救能量。
全台2000年開始實施替代役制度，但由役政署管理的替代役男，不像常備兵退伍後成為「後備軍人」要接受教召訓練，因應「全募兵」政策，役政署去年開始實施備役訓練，加強各縣市政府與備役役男的聯繫，以備不時之需能有效組織備役人力。
「桃園市替代役備役役男勤務編組管理中心」在桃園市長鄭文燦主持下揭牌成立，他說替代役男過去服務提供政府部門、民間企業多元化服務，市府成立編管中心，善用退役後人力，將按照後備體系方式編組，未來也會安排勤務、聯誼活動，充實救災能量。
鄭文燦說，未來募兵制實施，替代役制度走入歷史，但這些備役替代役男將可成為救災重要份子，社會、國家需要那些重要勤務，可透過編管中心來召集備役替代役。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。