替代役男也要點召 桃設編管中心添防救災生力軍

桃園今成立替代役備役役男編管中心，添防救災生力軍。（蔡依珍攝）

替代役男也要「點召」！役政署去年起實施替代役男備役訓練，桃園今成立替代役備役役男編管中心，將全桃園2.2萬列管役男納入「人才庫」，去年點召90人報到率達99％，今年預計提高到270人，經由1日的救護、救災演練，促進聯繫，並提升桃園災害防救能量。

全台2000年開始實施替代役制度，但由役政署管理的替代役男，不像常備兵退伍後成為「後備軍人」要接受教召訓練，因應「全募兵」政策，役政署去年開始實施備役訓練，加強各縣市政府與備役役男的聯繫，以備不時之需能有效組織備役人力。

「桃園市替代役備役役男勤務編組管理中心」在桃園市長鄭文燦主持下揭牌成立，他說替代役男過去服務提供政府部門、民間企業多元化服務，市府成立編管中心，善用退役後人力，將按照後備體系方式編組，未來也會安排勤務、聯誼活動，充實救災能量。

鄭文燦說，未來募兵制實施，替代役制度走入歷史，但這些備役替代役男將可成為救災重要份子，社會、國家需要那些重要勤務，可透過編管中心來召集備役替代役。

(中時)