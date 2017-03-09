高中畢業出國留學 5年人數翻倍

「來來來，來台大，去去去，去美國」描述民國60、70年代大學畢業生赴美留學的風潮，但近年趨勢已逐漸改變，應屆高中畢業生到海外留學的人數，近5年人數翻倍。

主辦托福、多益等國際英文測驗的ETS（美國教育測驗服務社）台灣區總代理忠欣公司，看準台灣的英語教學市場潛力，今天宣布要大舉招收英語教師到美國培訓為ETS認證講師。

ETS指出，台灣受到少子女化和國內大專發展碩博士班的結果，整體留學人數呈現減少的趨勢，但高中應屆畢業生到海外卻不減反增。

ETS舉出教育部統計，民國100年，高中應屆畢業生赴海外人數是627人，104年已翻倍成長至1443人。其中許多人是到中國大陸、香港等地就讀大學，但佔赴美留學生總數比例，也從24％成長到30％，逐漸成為留學主力。

台北大學人文學院院長劉慶剛表示，高中生海外留學的條件，英語能力是必備條件，而由於要讀的是大學專業，重視的是「學術英語」。

劉慶剛指出，「學術英語」不只是生活對話，更重要的是能在短時間內，大量閱讀英文資料。台灣傳統英語教育，往往是老師帶著學生精讀教材，然後重複閱讀，養成的不見得是真正的閱讀能力。

劉慶剛認為，學術英語要求看新的文章，能夠馬上抓出重點，進而思考、批判和整合不同的資料。老師必須給學生跨越教科書的綜合英語應用能力。

新北市板橋高中校長高（木百）鈴表示，近年越來越多海外大學來台招生，以板中來說，每年也有約10人到海外的「世界百大」念大學。

板橋高中和ETS合作，設計英文增能3年計畫，幫助學生準備托福考試，並選送學生到香港、美國大學見學，獲得不錯的成果。1060309

(中央社)