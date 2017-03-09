陸PPI大漲7.8% 分析：漲勢到頂
中國大陸2月生產者物價指數（PPI）大漲7.8%，創2008年以來新高，但同月消費者物價指數（CPI）漲幅卻縮小到0.8%。專家認為，中國大陸需求未復甦，PPI漲勢可能已到頂。
中國大陸國家統計局今天在官網公布，中國大陸2月工業生產者出廠價格（即生產者物價）較2016年同期上漲7.8%，漲幅高於1月的6.9%，及彭博調查分析師的預估中值7.7%。
與1月相比，中國大陸2月PPI上漲0.6%，漲幅比1月縮小0.2個百分點，漲幅連續2個月縮小。
中國大陸國家統計局城市司高級統計師繩國慶分析，中國大陸PPI仍屬於「恢復性上漲」，1至2月平均較2016年同期上漲7.3%。
彭博報導，中國大陸生產者物價2016年9月擺脫連續4年半的跌勢後，漲幅逐步擴大到7.8%，創2008年以來新高。隨著需求回溫帶動大宗商品價格上漲，全球通貨再膨脹（reflation）的前景進一步升溫。
但德國商業銀行（Commerzbank）駐新加坡經濟學家周浩指出，中國大陸PPI大漲沒有轉化成更高的CPI漲幅，原因在於需求尚未復甦。他表示，中國大陸PPI漲勢可能已到頂。
中國大陸國家統計局數據顯示，中國大陸2月CPI年增0.8%，漲幅較1月縮小1.7個百分點。繩國慶分析，2016年2月春節因素和寒流影響造成基期較高，導致今年2月消費者物價漲幅縮小。1060309
(中央社)
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