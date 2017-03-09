蘋果劇團英語歌舞劇 勇闖黑森林

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深耕兒童藝術教育多年的蘋果劇團，將於11日在三重體育館演藝廳，演出「The Amazing Journey：勇闖黑森林」英語兒童劇，盼帶給市民不同的視覺享受。（公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年3月9日

深耕兒童藝術教育多年的蘋果劇團，將於11日在三重體育館演藝廳，演出「The Amazing Journey：勇闖黑森林」英語兒童劇，盼帶給市民不同的視覺享受。

三重區公所表示，這齣歌舞劇不只精心設計舞台畫面與聲光效果，更聘專業英語教學團隊，將經典作品「勇闖黑森林」重新編譯成英文版，以演員們的英語發音與肢體互動，輔助孩童在自然生動的情境下學英語。

蟬聯高雄市政府文化局傑出演藝團隊的蘋果劇團，20週年實驗劇場，為回饋蘋果之友與三重市民，此次演出免費索票入場。現場開放排隊入場，喜愛英語劇的民眾可於11日演出當天下午1時30分起，現場排隊候位，2時20分，開放排隊民眾入場。

劇情內容描寫勇敢的昆蟲們，為尋找傳說中的「夢幻天堂」，闖入了充滿危險的黑森林，於是踏上冒險的旅程，面對眼前的困難，小螞蟻奇奇、蚱蜢小蜢哥、螢火蟲亮亮，大家都有自己的個性和優點。

蟲蟲們要如何鼓起勇氣，攜手對抗邪惡的毒籐花植物，保護夢幻天堂呢？主角奇奇與牠的夥伴，以積極樂觀的心態，戰勝險境，發揮前所未有的勇氣與毅力。

三重區長劉來通表示，歌舞劇英語演出，中文字幕，幕後團隊超強大，主持人也全英文上場，繽紛多彩的高科技互動式投影、歡快活潑的昆蟲扮相和熱鬧歌舞，還有high翻天的大型互動，適宜闔家觀賞。

他說，現在家長都注重孩子的語言教育，透過舞台劇讓孩子在自然情境下，融入英語教學，是三重區辦理藝文活動的新嘗試，希望全新的展演，帶給市民不同的視覺享受。1060309

(中央社)