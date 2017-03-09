台鐵紙本時刻表 鄭運鵬：字太小不實用
台鐵每年印製40萬紙本時刻表，免費供民眾索取。民主進步黨籍立法委員鄭運鵬今天在立法院交通委員會質詢時表示，時刻表的字太小，台鐵百年老店思考方式要改革。
鄭運鵬質詢時拿出台鐵的時刻表，和交通部台灣鐵路管理局長鹿潔身PK，檢視時刻表實用性。
鄭運鵬和鹿潔身一起查基隆七堵到彰化自強號行車時間，及桃園到板橋票價，結果至少花2分半鐘。
鄭運鵬說，時刻表的字太小，他才45歲，還要拿下眼鏡才看得到，一點也不實用。
鄭運鵬還很幽默教鹿潔身解決辦法，用手機拍下後再查看，比用放大鏡簡單，但隨即說，這都是落伍方式。
鄭運鵬表示，現在用手機APP就可馬上查詢，台鐵每年花錢印40萬紙本時刻表，還有8萬張折頁，如果要做，字體要大，且做成精裝本供鐵道迷購買收藏，不再是像目前印製方式且免費供索取，台鐵百年老店思考方式需改革。1060309
(中央社)
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