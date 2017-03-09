藍民調：5成6認為物價漲與一例一休有關

國家政策研究基金會今天公布最新民調，55.9%受訪民眾認為春節過後物價普遍上漲，與推動一例一休有關。

國家政策研究基金會上午舉行「蔡政府告訴你：物價正在跌」暨民調發布記者會，由基金會執行長孫立群主持，邀國家政策研究基金會經發財政組召集人林祖嘉、中國國民黨籍立委王惠美與談。

根據國家政策研究基金會公布民調，43.5%受訪民眾不滿意總統蔡英文施政表現，36.7%滿意；48.1%不滿意行政院長林全內閣施政表現，26.9%滿意。

至於已經上路的「一例一休」，民調顯示，62.9%認為台灣中小企業經營變得更加困難，20.9%不同意這樣的看法；57.7%不同意勞工權益變得更有保障，28.6%同意。

春節過後物價普遍上漲，55.9%認為是推動一例一休的關係，33%不同意；76.2%不同意交通部長賀陳旦所說遊覽車司機只要沒有在駕駛車輛，就不計入工時。

林祖嘉表示，衣食住行都漲價，唯獨政府公布的物價指數沒有上修；許多漲價的理由是政府推動一例一休，但幅度與勞工成本上漲幅度一致嗎？有沒有趁機調漲或聯合漲價，公平會應該深入了解。

孫立群也說，一例一休造成三輸，行政院穩定物價小組自農曆年後是否開會因應或提出對策？行政院穩定物價小組勿將責任推給只執掌聯合行為的公平會。

國家政策研究基金會公布的民調，委託全國公信力民意調查公司，於3月5日至6日成功訪問1076個樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負2.99個百分點。1060309

(中央社)