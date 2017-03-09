王雪紅遭指假公益 李瑞倉：不評論個案
媒體報導宏達電董事長王雪紅捐助成立3公益信託，實質淪為8家投資公司的控股中心，金管會主委李瑞倉表示，不評論個案，公益基金資金應運用在公益上，且應符合合理的比例原則。
立法院財政委員會今天邀請李瑞倉就「金融科技創新對金融機構的影響」進行專題報告，並備質詢。
媒體報導，由王雪紅捐助成立的3大公益信託基金，恩典社福基金、基督教中華信望愛基金與主愛社福基金手握王雪紅旗下全德、欣東、弘茂等8間投資公司股數2至4成間，市值高達230億元，但7年來（2009至2015年）竟僅投入6480萬元做公益。
代表王雪紅公益信託的恩典基金會回應，王雪紅所捐贈成立的公益機構除公益信託外，另有公益基金會等，兩者各有不同宗旨、作法及長程規劃。每年均有具體公益支出，不應以偏概全，更非「假公益、真投資」。
李瑞倉表示，對於個案不便評論，但若有以公益之名，行私利之實，這是不應該的做法，現在大家已經注意到這問題，大家一起來面對、解決這問題。
該如何解決「以公益之名，行私利之實」的問題，李瑞倉說，公益基金資金應運用在公益上，且應符合合理的比例原則。1060309
(中央社)
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