陳建州踩狗屎 挺王力宏新片火力全開
歌手王力宏推出「王力宏火力全開3D演唱會電影」，昨天邀藝人好友觀影，「黑人」陳建州在臉書說，開映前發現踩到狗屎，從沒看電影還要狼狽清理狗屎，這部片要發了。
王力宏耗資上億、花5年打造「王力宏火力全開3D演唱會電影」，使用90台攝影機、64支麥克風，以3D、4K高規格拍攝，讓世界看見、聽見精彩畫面和聲音效果，並呈現王力宏最平凡真實一面，10日台灣搶先上映。
昨天王力宏邀藝人好友陳建州、王宏恩、高以翔、毛加恩等人看片，今天凌晨陳建州在社群網站臉書（facebook）上傳影片表示，就是有這麼傻眼的事發生，「開映前坐在我旁邊的毛加恩和高以翔，發現我好像踩到狗屎了，頓時大家都嚇瘋了。」
陳建州說，當時王力宏還在分享電影心得，且講完就立即開演，從沒看電影還要狼狽清理狗屎，「這就是我的幽默人生」，看來這部電影要發了。稍早他也在臉書感動力推電影，直呼「從來沒看過力宏哭」。
王力宏在臉書謝謝朋友們支持，坦言電影背後故事一言難盡，此刻心情非常複雜。「5年多的時間，我們的生活變了多少」，和這麼多朋友和同事看了電影，好多回憶、好多眼淚、好多感慨、好多決心，依然好多夢想。「我永遠愛你們」。1060309
(中央社)
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