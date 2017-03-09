林書豪三分彈追分 籃網仍輸給老鷹

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美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊今天作客亞特蘭大老鷹隊，籃網台裔球員林書豪第4節三分球一度追成1分落後，但籃網仍105比110輸球，林書豪全場16分8助攻3籃板。

前3節結束，籃網80比81落後，第4節剩6分多鐘，羅培茲（Brook Lopez）和林書豪回場上。

林書豪回球場沒多久就助攻給懷海德（Isaiah Whitehead）灌籃追分，最後2分56秒，林書豪拋投追成95比100，雷維特（Caris LeVert）也用三分球幫助籃網。

不過，老鷹伊亞索瓦（Ersan Ilyasova）補籃又拉開分數，雖然林書豪在最後46秒妙傳給羅培茲追成2分落後，但季派屈克（Sean Kilpatrick）出現失誤，籃網最後使出犯規戰術。

老鷹施洛德（Dennis Schroder）先穩穩罰進2球，最後13秒，林書豪在底線飆進三分球追成105比106，籃網再用犯規戰術後，可惜下一波攻勢林書豪三分球失手，最後以105比110落敗。1060309

(中央社)