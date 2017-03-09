包子隨手丟就爆炸？陸抗日神劇又見奇物

我要評比

中國大陸「抗日神劇」總有許多「奇葩創意」。最近，大陸社群網站流傳一段影片，片中一名士兵自製了「包子炸彈」，不僅能吃，隨手一扔就爆炸了，讓大陸網民直批「侮辱智商」。

細數過去中國大陸充斥不合理劇情的「抗日神劇」，有「手撕鬼子」、「褲襠藏雷」、「石頭炸飛機」等情節，但最近竟又出現新花樣「包子炸彈」。

綜合觀察者網、新浪娛樂報導，這部在微博流傳的影片是中國大陸2012年播出的電視劇「敵後便衣隊傳奇」第一集。劇中，軍隊舉行「比武大會」選拔隊員，一名士兵便拿出自製的包子讓長官吃。

正當長官一邊吃著包子，一面疑惑時，這名士兵將包子咬了一口，隨手一扔，包子就「爆炸」了。接著，這名士兵還搬出包子內餡，有胡蘿蔔、黃瓜、辣椒等蔬菜，同樣隨手一扔就能爆炸。

這段影片引起大陸網民瘋傳討論，更有許多人留言表示「心疼演員要演這麼智障的戲」、「簡直侮辱觀眾們的智商」。1060309

(中央社)