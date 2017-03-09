跌倒重創 社區老人發生率30%

跌倒多會重創老人，衛福部台南醫院表示，社區老人跌倒發生率約30%，跌倒的老人中，一半會再跌倒。

今年1月最新統計，台灣65歲以上老人佔總人口數的13%。衛福部台南醫院高年科醫師蔡明松今天指出，老人會有許多慢性病，隨著老化和慢性病的增加，老人就會出現衰弱症，較容易跌倒。

在跌倒的老人中，約30%會受傷而行動不便、失能進而死亡。跌倒的危險因子，內在因素包括老化、心臟病、尿失禁、骨質疏鬆等；外在因素有絆倒或提重物等。

蔡明松表示，跌倒是多重因素造成的；社區老人跌倒多是環境，安養院老人跌倒則是步態、低血壓；老人跌倒的表現，有跌倒處的瘀青、骨折、腦外傷；若沒有外傷，跌倒不一定會被發現。

跌倒老人就醫，要考慮老人是否有急性疾病（尿道炎或心肺疾病）。治療包括評估步態平衡和輔具，及減少或停用可能造成跌倒的藥物。復健可著重步態平衡與肌肉力量的加強，鞋子的穿著也須評估。

蔡明松說，減少老人跌倒是照護老人的重要課題，守護老人健康，就從預防跌倒開始。1060309

(中央社)