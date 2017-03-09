恐嚇見一次打一次 林郁方遭毆獲賠
前立法委員林郁方2年前在新黨造勢晚會遭洪姓榮民毆打頭部、恐嚇「見一次打一次」等語，林郁方提告求償。台灣高等法院今天判洪姓榮民賠償新台幣12萬元定讞。
刑事部分，洪姓榮民日前陸續被依傷害罪、恐嚇罪，判處拘役10天、罰金4000元定讞。
判決指出，洪姓榮民不滿林郁方任立委期間協助處理國防部占用土地一事結果，民國104年8月22日晚間7時許，趁林郁方參加造勢晚會時，出手毆打林郁方頭部，使林郁方受外傷及腦震盪，經旁人勸阻後，仍以「以後我見一次打一次」等語恐嚇林郁方；林郁方後來報警提告。
洪姓榮民供稱，他只徒手打林郁方頭部一下，林郁方傷勢輕微，出言恐嚇是一時氣話，沒賠償必要，且自身患癌症，林郁方求償12萬元過高。
高院指出，洪姓榮民僅因陳情結果不如己意，就在公眾場合犯傷害及恐嚇犯行，確實已侵害林郁方身體權及自由權，審酌兩造資力及所得，判洪姓榮民應賠償12萬元，全案定讞。1060309
(中央社)
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