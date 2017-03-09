台商參加2017年多明尼加國際商展

我要評比

本地媒體報導，一支由台灣36家廠商組成的團體將訪問多明尼加，並自16日起至18日，參加在首都聖多明各舉辦的2017年多明尼加國際商展（Hub Camara Santo Domingo 2017）。

多明尼加「今日報」報導，這支團體是由中華民國駐多明尼加大使館及中華民國對外貿易發展協會（TAITRA）共同籌組參展。

據報導，參展36家廠商將在台灣館展出美妝、食品、資通訊系統及電子零組件、安全監視器材與配件及雲端系統、機能性紡織纖維布料及成衣產品、鞋類及其配件、太陽能光電及LED照明等再生節能光電設備及系統、汽機車自行車及其配件、運動休閒及醫療器材、五金建材、手工具、食品加工及包裝機械、溫網室設備等臺灣精品。

報導指出，這項展覽將提供理想的平台供台灣和多多明尼加企業交流及合作，同時也是建立兩國貿易新關係，加強固有關係的絕佳機會。1060309

(中央社)