45戶大龍峒公宅600人申請 10日抽籤
台北市都發局今天說，2月份釋出45戶大龍峒公共住宅，經統計後，有600名民眾申請，10日將舉辦公開抽籤，而鄰近大龍峒公宅的明倫公宅當天同時舉行開工動土典禮，
都市發展局表示，2月份釋出45戶招租大龍峒公共住宅，10日下午2時在社區1樓會議室，舉辦配租順位公開抽籤會議。
都發局表示，抽籤是依申請人身分類別及房型辦理選屋順序和電腦抽籤；45戶共2個房型，分為1房共11戶，月租金在新台幣1萬2400元，含管理費；3房型共34戶，月租金2萬3100元；一般戶可住6年，特殊身分包含低收入戶可住12年。
有申請租屋的民眾可至現場參與抽籤，如無法到場，都發局也規劃網路抽籤直播，抽籤結果當晚8時後公布主網頁。
都發局表示，大龍峒公宅釋出45戶，卻有600名民眾申請，顯見民眾對公宅需求大，會持續把公宅列為重大政策，而鄰近大龍峒公宅的明倫公共住宅當天上午也會舉行開工動土典禮。
明倫公宅除配置智慧電網及智慧三表（水表、電表及瓦斯表），並取得智慧及綠建築標章、無障礙住宅及耐震標章外，另結合現有明倫創造力學園，在低樓層提供青創園區、幼兒園、公共保母等服務，期盼提供民眾優質住宅居住環境，展現全新世代公宅形象。1060309
(中央社)
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